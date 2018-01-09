Здесь интересно

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Тайный мир Голливуда
Знаменитый фотограф представит москвичам свою экспозицию.
17.01.2018 стартует выставка в здании центра им. братьев Люмьер. На этот раз это будет экспозиция Дугласа Киркланда
Неожиданный ракурс фотоснимков знаменитых персон Коко Шанель и Мэрилин Монро
Фотограф запечатлел своей камерой скрытую жизнь Голливуда, соответственно и экспозиция получила название "За кулисами"
60-летняя карьера позволила известному мастеру фотографии выставить на обозрение публики снимки Мэрилин Монро (1961) и 79-летней Коко Шанель (1962)
Тайная жизнь не всем доступна, особенно когда речь идет о голливудских звездах Брижит Бардо и Марчелло Мастроянни, Софи Лорен или Марлен Дитрих
дата публикации: 9.01.2018.
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