Образование/Карьера

За первые несколько дней наступившего Нового года в читальных залах появилось еще 11 тыс. экземпляров произведений современных литераторов

Библиотеки, состоящие под наблюдением департамента культуры Москвы стали обладателями призов крупнейших литературных премий

Издания с текстами лауреатов и финалистов национальных премий оченьинтересуют столичных читателей

441 библиотек безвоздмездно обеспечит с января 2018 года всех желающих ознакомиться с 40 экземплярами произведений в читальных залах Москвы

Встреча с прозаиками и романистами ждет посетителей библиотек в соответствии с заранее составленным графиком в читальных залах города



дата публикации: 9.01.2018

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