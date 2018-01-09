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Образование/Карьера

Очередное поступление библиотечной литературы составило 11 000

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Очередное поступление библиотечной литературы составило 11 000

Информационный Центр Правительства Москвы 09 января 2018г., 17:33

Обновился библиографический каталог произведений в городских читальных залах

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За первые несколько дней наступившего Нового года в читальных залах появилось еще 11 тыс. экземпляров произведений современных литераторов

Библиотеки, состоящие под наблюдением департамента культуры Москвы стали обладателями призов крупнейших литературных премий

Издания с текстами лауреатов и финалистов национальных премий оченьинтересуют столичных читателей

441 библиотек безвоздмездно обеспечит с января 2018 года всех желающих ознакомиться с 40 экземплярами произведений в читальных залах Москвы

Встреча с прозаиками и романистами ждет посетителей библиотек в соответствии с заранее составленным графиком в читальных залах города

дата публикации: 9.01.2018

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