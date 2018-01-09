версия для печати
Образование/Карьера
Очередное поступление библиотечной литературы составило 11 000
Обновился библиографический каталог произведений в городских читальных залах.
За первые несколько дней наступившего Нового года в читальных залах появилось еще 11 тыс. экземпляров произведений современных литераторов
Библиотеки, состоящие под наблюдением департамента культуры Москвы стали обладателями призов крупнейших литературных премий
Издания с текстами лауреатов и финалистов национальных премий оченьинтересуют столичных читателей
441 библиотек безвоздмездно обеспечит с января 2018 года всех желающих ознакомиться с 40 экземплярами произведений в читальных залах Москвы
Встреча с прозаиками и романистами ждет посетителей
библиотек в соответствии с заранее составленным графиком в читальных залах
города
дата публикации: 9.01.2018
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.