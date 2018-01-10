Политика
Американские требования по выборам неприемлемы для РФ
Власть Москвы отвергает попытки со стороны Америки продавить предвыборный процесс в 2018 году.
Посольское представительство в Америке выразило недовольство попыткой Соединенных Штатов повлиять на предстоящие выборы в России
Их неукоснительные требования по допуску сторонних наблюдателей к процедуре выборов ведомства РФ считают неприемлемыми
Официальные лица Москвы считают эту тенденцию неприемлемой в отношениях между двумя государствами
По мнению представителей МИД РФ это является вмешательством во внутренние дела России
Нагнетанием беспричинных и политизированных обвинений со стороны официальных лиц Вашингтона назывют подобнное поведение в Москве
Русские выразили радежду на то, что эта тенденция отказов в регистрации кандидатов уйдет в прошлое
А также на то, что американские власти не воспрепятствуют представителям РФ, желающим проживая в Америке реализовать свои избирательные права
Все-таки дипломаты РФ воспользуются своим правом голоса и придут на выборы в Вашингтоне
Такая возможность представится и в генконсульстве в Нью-Йорка, Сиэтле и Хьюстоне
дата публикации: 10.1.2018.
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