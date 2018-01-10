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Политика

Американские требования по выборам неприемлемы для РФ

Фото: ТАСС/Imago

Американские требования по выборам неприемлемы для РФ

ИА «РОСБАЛТ» 10 января 2018г., 08:29

Власть Москвы отвергает попытки со стороны Америки продавить предвыборный процесс в 2018 году

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Посольское представительство в Америке выразило недовольство попыткой Соединенных Штатов повлиять на предстоящие выборы в России

Их неукоснительные требования по допуску сторонних наблюдателей к процедуре выборов ведомства РФ считают неприемлемыми

Официальные лица Москвы считают эту тенденцию неприемлемой в отношениях между двумя государствами

По мнению представителей МИД РФ это является вмешательством во внутренние дела России

Нагнетанием беспричинных и политизированных обвинений со стороны официальных лиц Вашингтона назывют подобнное поведение в Москве

Русские выразили радежду на то, что эта тенденция отказов в регистрации кандидатов уйдет в прошлое

А также на то, что американские власти не воспрепятствуют представителям РФ, желающим проживая в Америке реализовать свои избирательные права

Все-таки дипломаты РФ воспользуются своим правом голоса и придут на выборы в Вашингтоне

Такая возможность представится и в генконсульстве в Нью-Йорка, Сиэтле и Хьюстоне

дата публикации: 10.1.2018

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