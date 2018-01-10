Персона
Большую потерю понесла русская опера
Русский самородок, во всем добившийся успеха благодаря природным способностям умер в 90 лет.
Кончина выдающегося оперного певца и солиста Большого театра наступила вчера
Знаменитый бас Ведерникова и его камерное пение любят многие поколения российских людей
Осталось более 30 дисков с романсами, песнями, ариями и ораториями
Время проведения прощальной церемонии пока неизвестно
1. Закончил консерваторию и с 1955 года три года проработал в Мариинском театре
2. Сделал карьеру в ГАБТ, солист, вокальное мастерство
1958-й - 1990-й
3. консультант ГАБТ по вокальному мастерству 2006-й- 2009-й
4. Возглавил театр "Русская опера" в 2008-м
Имел звание народного артиста СССР
Прошел стажировку в итальянском театре Ла Скала
записал почти 30 дисков: романсы и песни, арии и оратории
дата публикации: 10.01.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.