Кончина выдающегося оперного певца и солиста Большого театра наступила вчера

Знаменитый бас Ведерникова и его камерное пение любят многие поколения российских людей

Осталось более 30 дисков с романсами, песнями, ариями и ораториями

Время проведения прощальной церемонии пока неизвестно

1. Закончил консерваторию и с 1955 года три года проработал в Мариинском театре

2. Сделал карьеру в ГАБТ, солист, вокальное мастерство 1958-й - 1990-й

3. консультант ГАБТ по вокальному мастерству 2006-й- 2009-й

4. Возглавил театр "Русская опера" в 2008-м

Имел звание народного артиста СССР

Прошел стажировку в итальянском театре Ла Скала

записал почти 30 дисков: романсы и песни, арии и оратории

дата публикации: 10.01.2018

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