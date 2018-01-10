версия для печати

Персона

Большую потерю понесла русская опера

Фото: ТАСС/Булдаков Олег

Большую потерю понесла русская опера

M24.ru 10 января 2018г., 09:13

Русский самородок, во всем добившийся успеха благодаря природным способностям умер в 90 лет

.

Кончина выдающегося оперного певца и солиста Большого театра наступила вчера

Знаменитый бас Ведерникова и его камерное пение любят многие поколения российских людей

Осталось более 30 дисков с романсами, песнями, ариями и ораториями

Время проведения прощальной церемонии пока неизвестно

1. Закончил консерваторию и с 1955 года  три года проработал в Мариинском театре

2. Сделал карьеру в ГАБТ, солист,  вокальное мастерство 1958-й - 1990-й
3. консультант  ГАБТ по вокальному мастерству 2006-й- 2009-й

4. Возглавил театр "Русская опера" в 2008-м

Имел звание народного артиста СССР

Прошел стажировку в итальянском театре Ла Скала
записал почти 30 дисков: романсы и песни, арии и оратории

дата публикации: 10.01.2018

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Персона»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   