Тяжелая болезнь не дала возможности актеру РФ Державину дожить до 82-го года. Культурный и скромный, искренний и добрый в обычной жизни он умел создавать иной образ на сцене

Пока не известно в какой день продет прощальная церемония с известным актером театра и кино

Похороны Михаила Державина пройдут на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец

Михаил Державин вырос среди актеров и художников, музыкантов, на ул. Вахтангова дети не находили другого пространства при общении, кроме театрального искусства в то время

Они самостоятельно ставили импровизации и сказки и декорации, исполняли различные роли друг перед другом

Свою известность актер Михаил Державин получил и как киноактер.

Много лет зрители привыкли видеть его на телеэкране в передаче "Кабачок 13 стульев"



Его выступления на новогодних передачах с Александром Ширвиндтом помнит вся страна

дата публикации: 10.01.2018

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