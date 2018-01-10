Персона
Трудно представить эту жизнь без Державина
Печальное известие настигло сегодня Москву, любимый многими зрителями актер Михаила Державин скончался.
Тяжелая болезнь не дала возможности актеру РФ Державину дожить до 82-го года. Культурный и скромный, искренний и добрый в обычной жизни он умел создавать иной образ на сцене
Пока не известно в какой день продет прощальная церемония с известным актером театра и кино
Похороны Михаила Державина пройдут на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец
Михаил Державин вырос среди актеров и художников, музыкантов, на ул. Вахтангова дети не находили другого пространства при общении, кроме театрального искусства в то время
Они самостоятельно ставили импровизации и сказки и декорации, исполняли различные роли друг перед другом
Свою известность актер Михаил Державин получил и как киноактер.
Много лет зрители привыкли видеть его на телеэкране в передаче "Кабачок 13
стульев"
Его выступления на новогодних передачах с Александром Ширвиндтом помнит вся страна
дата публикации: 10.01.2018.
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