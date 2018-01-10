Будем здоровы
Берегите здоровье:Гигиена труда по-прежнему актуальна
Рак чаще возникает у служащих, работающих на ночном дежурстве.
Во время ночных рабочих дежурств велика вероятность развития раковых заболеваний
Глобальное исследование показало, что женщины, работающие по ночам склонны к заболеваниям распространенными видами рака
Тщательные наблюдения китайских ученых привели к выводу о том, что работа в ночную смену служит фактором риска довольно длинного списка опухолей.
Работающие по ночам женщины имеют повышенный риск определенных разновидностей рака.
Такой график работы усиливает риск заюолеваемости на
19%
41% составляет риск заболеть раком кожи
32% составляет риск заболеть раком груди
18% составляет риск получить метастазы в желудки
Думайте сами, решайте сами, иметьили не иметь!
Более всего рискуют медсёстры, у них риск заболеть раком груди на 58% превышает риск у других людей, которые работают днем
Симтомы заболевания станут сильнее при увеличении интенсивности и продолжительности работы по ночам
Развитие ситуации с исследованием раковых заболеваний во всем мире позволило сделать первый вывод о том, что ВОЗ дает реальную и адекватную информацию л состоянии людей и тенденциях негативных последствий ночной работы
дата публикации: 10.01.2018.
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