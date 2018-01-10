А с приходом нового года расширился перечень государственных услуг, предоставляемых в центрах.



С 9 января 2018 года во всех центрах госуслуг Москвы осуществляется прием документов и заявлений на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.



Право на получение новой выплаты возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума (в 2018 году эта сумма составляет 28 113 руб.).



Заявление на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка может подать женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка или отец (при отсутствии матери) либо опекун (при отсутствии обоих родителей), имеющие место жительства в городе Москве (постоянную регистрацию), а также их представители.



Заявление на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка может подать лицо, получившее или получающее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.



В любом центре госуслуг Москвы специалисты проконсультируют родителей и сориентируют по порядку приема документов, необходимых для получения выплаты.



Центры госуслуг открыты во всех районах столицы. За один визит в центр «Мои Документы» можно обратиться сразу за несколькими государственными услугами и дополнительными сервисами. В каждом центре есть возможность сделать копию документа, фотографию, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, выпить кофе или перекусить, а также поиграть с ребенком в детском уголке.

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