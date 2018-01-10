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Автомагистраль

Слухи не оправдались

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Слухи не оправдались

M24.ru 10 января 2018г., 15:20

АвтоВАЗ опровергает слухи о возможном повышения цен на автомобиль Lada

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Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Ян Птачек опроверг слухи о резком росте цен на автомобили Lada в 2018 году.

Ежегодное повышение цен, как правило, связано с инфляцией и ростом цен на материалы

Он считает, что в этом году цены вырастут на 15–20 процентов

Птачек отметил, что стратегия концерна состоит в том, чтобы каждый день бороться за конкурентоспособное позиционирование моделей по сравнению с конкурентами.

На "АвтоВАЗе" подтвердили, что все семейства автомобилей Lada с января затронуло средневзвешенное повышение цен на 2,5 процента.

Ранее аналитическое агентство "Автостат" выявило повышение цен на все комплектации модели XRay, за исключением Comfort. Они подорожали на 15 тысяч рублей.

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