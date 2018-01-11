Дональд Трамп считает, что с Россией намного выгоднее сотрудничать, чем враждовать.

С таким заявлением он выступил по итогам встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

"Думаю, что лучше сотрудничать с Россией. Намного лучше, имея дело с Северной Кореей", – сказал американский лидер.

По его словам, сотрудничество с другими государствами – это хорошо. При этом он подчеркнул, что Владимиру Путину может не понравиться политика США, поскольку Трамп собирается добиться огромных объемов добычи нефти и газа, а также сделать американскую армию самой сильной в мире.

.