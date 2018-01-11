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Политика
Президент Америки Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с Россией
Это заявление прозвучало на встрече президента США и премьер-министра Норвегии.
Дональд Трамп считает, что с Россией намного выгоднее сотрудничать, чем враждовать.
С таким заявлением он выступил по итогам встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.
"Думаю, что лучше сотрудничать с Россией. Намного лучше, имея дело с Северной Кореей", – сказал американский лидер.
По его словам, сотрудничество с другими государствами – это хорошо. При этом он подчеркнул, что Владимиру Путину может не понравиться политика США, поскольку Трамп собирается добиться огромных объемов добычи нефти и газа, а также сделать американскую армию самой сильной в мире..
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