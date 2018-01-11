Здесь интересно

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Несколько ледяных плит заменят мольберт
Площадку для рисования ультрафиолетовыми фонариками создали в Москве.
В парке "Сокольниках" появились пять ледяных плит для рисования светом.
Все желающие смогут создать картины с помощью ультрафиолетовых фонариков.
Ледяные холсты, установленные рядом с центральным входом, стилизованы под старые телевизоры.
Высота и ширина каждого из них составляет около двух метров, вес – более 500 килограммов.
Лучи ультрафиолета впитывает прикрепленный изнутри щит, обработанный особой краской – люминофором.
Для изготовления ледяных полотен использовали морозильные камеры и заготовки специальной формы, куда заливали воду.
"Картины святятся на льду как минимум 15 минут, переливаясь и играя красками.
У гостей может сложиться впечатление, что они смотрят телевизор", – рассказал художественный руководитель парка Андрей Копосов.
Ледяные холсты будут находиться в парке до 14 января. 11 и 12 января перед посетителями парка выступят световые художники. В эти дни для москвичей проведут мастер-классы. Попасть на них можно ежедневно с 16:00 до 19:00.
13 и 14 января гости парка смогут порисовать самостоятельно, без художников..
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