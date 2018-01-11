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Происшествия

Охотники за костюмами совершили нападение

Фото: ТАСС/Александр Авилов

Охотники за костюмами совершили нападение

M24.ru 11 января 2018г., 10:01

Ограбление машины со спротивными костюмами общей стоимостью более 100 000 рублей произошло в ЗАО

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Неизвестные в масках-балаклавах совершили разбойное нападение на фургон со спортивными костюмами на западе Москвы.

Инцидент произошел вечером в среду, 10 января, на улице Родниковая, дом № 17. Двое злоумышленников на автомобиле неустановленной марки спровоцировали аварию с фургоном Peugeot, после чего брызнули водителю в лицо из баллончика, завладели фургоном и скрылись.

В машине находились спортивные костюмы на сумму 120 тысяч рублей. Вскоре похищенный фургон был найден брошенным, товара внутри не оказалось.

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