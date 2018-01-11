Происшествия

Неизвестные в масках-балаклавах совершили разбойное нападение на фургон со спортивными костюмами на западе Москвы.

Инцидент произошел вечером в среду, 10 января, на улице Родниковая, дом № 17. Двое злоумышленников на автомобиле неустановленной марки спровоцировали аварию с фургоном Peugeot, после чего брызнули водителю в лицо из баллончика, завладели фургоном и скрылись.

В машине находились спортивные костюмы на сумму 120 тысяч рублей. Вскоре похищенный фургон был найден брошенным, товара внутри не оказалось.

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