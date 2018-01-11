149 тысяч подписей собрано для регистрации кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина.

Всего для этого нужно 300 тысяч подписей.

Сбор осуществляется во всех субъектах страны, заявила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в одном регионе.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 5 января.

Ранее Путин заявил, что у его избирательного штаба будет три сопредседателя. Это главы медицинского центра имени Рогачева Александр Румянцев и образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, а также генеральный директор "Камаза" Сергей Кокогин. Журналист Андрей Кондрашов станет пресс-секретарем избирательного штаба Путина.

27 декабря Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России. 8 января стало известно, что в его избирательный фонд поступило 400 миллионов рублей.

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