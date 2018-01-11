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Происшествия
Авария:Двое пострадавших - это итог катастрофы на МКАД
Травмами закончилось происшествие для двух человек пострадавших в происшествии на Каширском шоссе.
Южная часть столицы отмечена сегодня в сводках как место аварии, которая случилась с тремя машинами
Последствиями этой аварии стали двое пострадавших
Увечья, которые они получили в результате не носят смертельного характера
Однако известно, что идет выяснение причин и обстоятельств этого инцидента
К моменту появления на месте аварийной ситуации сотрудников дорожно-транспортных служб одна полоса движения была ограничена.
Обстоятельства исследуются на месте аварии по 24-му километре МКАД.
Несчастный случай произошел на Каширском шоссе и пострадавшими стали люди, имеющие отношение к автомобилям Honda, Chevrolet и Mazda.
дата публикации: 11.01.2018.
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