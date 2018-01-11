Южная часть столицы отмечена сегодня в сводках как место аварии, которая случилась с тремя машинами

Последствиями этой аварии стали двое пострадавших

Увечья, которые они получили в результате не носят смертельного характера

Однако известно, что идет выяснение причин и обстоятельств этого инцидента

К моменту появления на месте аварийной ситуации сотрудников дорожно-транспортных служб одна полоса движения была ограничена.

Обстоятельства исследуются на месте аварии по 24-му километре МКАД.

Несчастный случай произошел на Каширском шоссе и пострадавшими стали люди, имеющие отношение к автомобилям Honda, Chevrolet и Mazda.

дата публикации: 11.01.2018

.