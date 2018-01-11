Московская сцена

"Терем-квартет" — известный петербургский ансамбль русских народных инструментов. Своими оригинальными аранжировками и виртуозной игрой он перевернул традиционные представления слушателя о народных инструментах. "Терем-квартет" первым вывел народную ансамблевую музыку на сцены филармонических залов, подняв ее значимость на невообразимую высоту. Соединив в своем творчестве народное и классическое искусство, традиции и новаторский поиск, размах чувств и искрометный юмор, он создал свой неповторимый стиль — "теремизм" — и стал основоположником жанра "русский кроссовер". Ювелирный уровень исполнения, совершенный профессионализм и невероятный музыкальный вкус позволяют питерской четверке создавать выдающиеся аранжировки широко известных и любимых мелодий.

За 30 лет своего существования Терем-квартет дал свыше 3000 концертов, объехал 65 стран, издал 20 музыкальных альбомов. В его творческом багаже выступления с джазовыми и рок-музыкантами, симфоническими оркестрами и фольклорными ансамблями, оперные и балетные проекты. "Терем-квартет" представлял Россию на высшем уровне: в Ватикане — перед Папой Римским и Матерью Терезой, перед принцем Чарльзом в Сент-Джеймсском дворце, на саммите Большой Восьмерки в Петербурге, на Олимпиадах в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи, на конкурсе "Евровидение" в Москве, что дает ему право называться "визитной карточкой" Петербурга наряду с Эрмитажем, Русским музеем и Мариинским театром.

Московский международный Дом музыки (ММДМ)

13.01

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