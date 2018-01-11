Образование/Карьера
Общие образовательные стандары утверждены в России
Приказ об этом подписал сегодня премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о
разработке и утверждении федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС).
Согласно постановлению, разработанные проекты ФГОС общего образования, а также вносимые в них изменения должны содержать научное обоснование необходимости их разработки. Также отмечается, что в проекте ФГОС должна быть оценка соответствия содержащихся в нем требований к результатам освоения и структуре основных общеобразовательных программ приоритетам научно-технологического развития РФ.
Российская академия наук и Российская академия образования будут участвовать в проведении независимой экспертизы проектов ФГОС и вносимых в них изменений, отмечается в документе..
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