Будем здоровы
О спорт,ты риск!Градация степени риска у спортменов зависит от обстоятельств .
Призывы к спортивному образу жизни тоже иногда могут обернуться во вред здоровью человека
Врачи-кардиологи из США обращают внимание пациентов на возможное неблагоприятное влияние перегрузок организма спотивными нагрузками
Спортивные врачи предупреждают неоднократно уже много лето том, что избыточная нагрузка в тренажерном зале не только укрепят ваши мышцы, но может стать причиной смерти
Мужчина, который проводит 7,5 час. по неделям в спортивном комплексе имеет шанс стать больным кардиологическим заболеванием в два раза больше, чем другие
Интенсивность физических нагрузок способствует изменению артериальнго давления
Ученые установили, что для здорового образа жизни вполне достаточно трех часов в неделю уделять внимание спортивным тренировкам
Обычные прогулки на свежем воздухе дополнят необходимую физическую нагрузку для организма без вреда для него
дата публикации: 11.01.2018.
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