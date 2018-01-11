Будем здоровы

Призывы к спортивному образу жизни тоже иногда могут обернуться во вред здоровью человека

Врачи-кардиологи из США обращают внимание пациентов на возможное неблагоприятное влияние перегрузок организма спотивными нагрузками

Спортивные врачи предупреждают неоднократно уже много лето том, что избыточная нагрузка в тренажерном зале не только укрепят ваши мышцы, но может стать причиной смерти

Мужчина, который проводит 7,5 час. по неделям в спортивном комплексе имеет шанс стать больным кардиологическим заболеванием в два раза больше, чем другие

Интенсивность физических нагрузок способствует изменению артериальнго давления

Ученые установили, что для здорового образа жизни вполне достаточно трех часов в неделю уделять внимание спортивным тренировкам

Обычные прогулки на свежем воздухе дополнят необходимую физическую нагрузку для организма без вреда для него

дата публикации: 11.01.2018

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