Автомагистраль
Изменилась схема движения в ЗАО
Ограничения в движении распространятся на два участка дорог Москвы.
Новая схема движения начнет действовать с 30 января на двух участках дорог на западе столицы.
Односторонним станет проезд по Рублевскому шоссе вдоль первого, второго и третьего корпусов дома № 24, а также участок 1-й Крылатской улицы от дома № 26 корпус три, сообщает Центр организации дорожного движения.
Изменения ввели для того, чтобы исключить затруднения при встречным разъезде транспорта и обеспечить пропускную способность этих участков дороги. Для удобства автомобилистов там установят предупреждающие информационные щиты.
Соответствующее решение приняли на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры западного административного округа.
С декабря одностороннее движение ввели на участке Юровской улицы на северо-западе города..
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