версия для печати

Экономика

Минфин принял решение уделить особое внимание приобретению валюты

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Минфин принял решение уделить особое внимание приобретению валюты

M24.ru 11 января 2018г., 15:44

250 млрд рублей уйдет в ближайшее время на покупку иностранной валюты

.

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля ежедневно будет приобретать на внутреннем рынке валюту на сумму более 15 миллиардов рублей.

В ведомстве также отметили, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе ожидается в размере 257,1 миллиарда рублей.

Именно эту сумму Минфин планирует потратить на покупку иностранной валюты. "Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 миллиарда рублей", – сказано в сообщении министерства.

10 января сообщалось, что в декабре Минфин потратил последний триллион рублей Резервного фонда. Остатки денег фонда в иностранной валюте направили на покрытие дефицита федерального бюджета. С 1 января 2018 года Резервный фонд был закрыт и присоединен к Фонду национального благосостояния.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Экономика»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   