Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля ежедневно будет приобретать на внутреннем рынке валюту на сумму более 15 миллиардов рублей.

В ведомстве также отметили, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе ожидается в размере 257,1 миллиарда рублей.

Именно эту сумму Минфин планирует потратить на покупку иностранной валюты. "Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 миллиарда рублей", – сказано в сообщении министерства.

10 января сообщалось, что в декабре Минфин потратил последний триллион рублей Резервного фонда. Остатки денег фонда в иностранной валюте направили на покрытие дефицита федерального бюджета. С 1 января 2018 года Резервный фонд был закрыт и присоединен к Фонду национального благосостояния.

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