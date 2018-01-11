Московская сцена
Двенадцатый московский музыкальный фестиваль
«ТЫ, МОЦАРТ, БОГ…»
18-28 января 2018 года
В двенадцатый раз концертное филармоническое объединение «Москонцерт» и Московский камерный оркестр «Времена года» под управлением Заслуженного артиста России Владислава Булахова проводит музыкальный фестиваль, посвященный творчеству великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
Каждый год мы приобщаемся не только к его художественному гению, но и к его
Божественному дару, о чем свидетельствует название нашего фестиваля фестиваля
«Ты, Моцарт, бог…». Моцарт не просто подарил людям свою музыку, но повёл за
собой в высших духовных прозрениях, поэтому программы фестиваля выстроены так,
что в них звучат как светские, так и духовные сочинения. Помимо дивертисментов,
симфоний и инструментальных концертов исполняются масштабные по мысли циклы –
кантаты, офферториумы и мессы.
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Четверг 18 января
19:00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ А. С. ПУШКИНА
УСАДЕБНЫЙ ДВОР
(ул. Пречистенка, 12/2)
- Симфония № 40 соль минор, KV 550
- Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром ми-бемоль мажор, KV 364
Исполнители:
Камерный оркестр «МОСКОВСКАЯ КАМЕРАТА»,
Главный дирижер – Заслуженный артист России Николай СОКОЛОВ
Лауреаты международных конкурсов:
Лена СЕМЁНОВА (скрипка)
Сергей ПОЛТАВСКИЙ (альт)
Суббота 20 января
19.00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ А. Н. СКРЯБИНА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Адажио и фуга для струнных К. 546
Адажио для скрипки с оркестром ми мажор К. 261
Четыре ноктюрна на слова П. Метастазио (пер. И. Холопова):
«Ecco quel fiero istante» K. 436
«Se lontan, ben mio, tu sei»K. 438
«Due pupille amabili» K. 439
«Più non si trovano» K. 549
Offertorium pro festo sancti Joannis Baptistae – «Inter natos mulierum» соль мажор К. 72
Graduale et festum b.M.v. – «Sanctа Maria, мater Dei» фа мажор К. 273
«Ave verum corpus» К. 618
«Vesperae solennes de Confessore» – Laudate Dominum K. 339 № 5
Для сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритона и камерного оркестра
Исполнители:
Московский камерный оркестр «ВРЕМЕНА ГОДА»
Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ
Лауреаты международных конкурсов:
Ирина ПАВЛИХИНА (скрипка)
Виктория НОСОВСКАЯ (сопрано)
Ольга СИДОРЕНКО (меццо-сопрано)
Станислав ЛЕТУНОВСКИЙ (тенор)
Павел ДИДЕНКО (баритон)
Четверг 25 января
19.00
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ МОСКОНЦЕРТА
БАЛЬНЫЙ ЗАЛ
(ул. Пушечная,4)
Избранные сцены из опер:
«Бастьен и Бастьенна», «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан»
Исполнители:
Московский камерный оркестр «ВРЕМЕНА ГОДА»
Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ
Солисты ансамбля «БИГЭМЧИК»
Вокальная группа театра-студии «ГАРМОНИЯ» (школа 1874)
Руководитель и режиссёр – Ирина БАРАНОВА
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Воскресенье 28 января
19.00
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ МОСКОНЦЕРТА
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
(ул. Пушечная,4)
Адажио и фуга для струнных К. 546
Концерт для фортепиано с оркестром до мажор №8 К. 246
Концерт для фортепиано с оркестром до мажор №13 К. 415
Концерт для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор №9 К. 271
Исполнители:
Московский камерный оркестр «ВРЕМЕНА ГОДА»
Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ
Лауреаты международных конкурсов
Наталья БОГДАНОВА (фортепиано)
Анастасия СТАСЕВИЧ (фортепиано)
ЧЭНЬ ВЭНЬ ЦЗИН (фортепиано) Китай
Подробную информацию можно посмотреть здесь >>>.
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