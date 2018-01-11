Московская сцена

Каждый год мы приобщаемся не только к его художественному гению, но и к его Божественному дару, о чем свидетельствует название нашего фестиваля фестиваля «Ты, Моцарт, бог…». Моцарт не просто подарил людям свою музыку, но повёл за собой в высших духовных прозрениях, поэтому программы фестиваля выстроены так, что в них звучат как светские, так и духовные сочинения. Помимо дивертисментов, симфоний и инструментальных концертов исполняются масштабные по мысли циклы – кантаты, офферториумы и мессы.



ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Четверг 18 января

19:00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ А. С. ПУШКИНА

УСАДЕБНЫЙ ДВОР

(ул. Пречистенка, 12/2)

- Симфония № 40 соль минор, KV 550

- Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром ми-бемоль мажор, KV 364

Исполнители:

Камерный оркестр «МОСКОВСКАЯ КАМЕРАТА»,

Главный дирижер – Заслуженный артист России Николай СОКОЛОВ

Лауреаты международных конкурсов:

Лена СЕМЁНОВА (скрипка)

Сергей ПОЛТАВСКИЙ (альт)

Суббота 20 января

19.00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ А. Н. СКРЯБИНА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Адажио и фуга для струнных К. 546

Адажио для скрипки с оркестром ми мажор К. 261

Четыре ноктюрна на слова П. Метастазио (пер. И. Холопова):

«Ecco quel fiero istante» K. 436

«Se lontan, ben mio, tu sei»K. 438

«Due pupille amabili» K. 439

«Più non si trovano» K. 549

Offertorium pro festo sancti Joannis Baptistae – «Inter natos mulierum» соль мажор К. 72

Graduale et festum b.M.v. – «Sanctа Maria, мater Dei» фа мажор К. 273

«Ave verum corpus» К. 618

«Vesperae solennes de Confessore» – Laudate Dominum K. 339 № 5

Для сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритона и камерного оркестра

Исполнители:

Московский камерный оркестр «ВРЕМЕНА ГОДА»

Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ

Лауреаты международных конкурсов:

Ирина ПАВЛИХИНА (скрипка)

Виктория НОСОВСКАЯ (сопрано)

Ольга СИДОРЕНКО (меццо-сопрано)

Станислав ЛЕТУНОВСКИЙ (тенор)

Павел ДИДЕНКО (баритон)

Четверг 25 января

19.00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ МОСКОНЦЕРТА

БАЛЬНЫЙ ЗАЛ

(ул. Пушечная,4)

Избранные сцены из опер:

«Бастьен и Бастьенна», «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан»

Исполнители:

Московский камерный оркестр «ВРЕМЕНА ГОДА»

Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ

Солисты ансамбля «БИГЭМЧИК»

Вокальная группа театра-студии «ГАРМОНИЯ» (школа 1874)

Руководитель и режиссёр – Ирина БАРАНОВА

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Воскресенье 28 января

19.00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ МОСКОНЦЕРТА

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

(ул. Пушечная,4)

Адажио и фуга для струнных К. 546

Концерт для фортепиано с оркестром до мажор №8 К. 246

Концерт для фортепиано с оркестром до мажор №13 К. 415

Концерт для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор №9 К. 271

Исполнители:

Московский камерный оркестр «ВРЕМЕНА ГОДА»

Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ

Лауреаты международных конкурсов

Наталья БОГДАНОВА (фортепиано)

Анастасия СТАСЕВИЧ (фортепиано)

ЧЭНЬ ВЭНЬ ЦЗИН (фортепиано) Китай

Подробную информацию можно посмотреть здесь >>>

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