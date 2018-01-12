версия для печати

Здесь интересно

Свадьба:День святого Валентина отпразднуют в Москве

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Свадьба:День святого Валентина отпразднуют в Москве

12 января 2018г., 10:03

130 бракосочетаний назначено на этот день в Москве

.

14 февраля в День святого валентина московские ЗАГСы зарегистрируют 130 семей

Светские праздники и даты помогают улучшать статистику брака. В новогодние каникулы в брак вступили 54 семейных пары

Брачные церемонии в 2018 году начались 5 и 6 января.

Обогнать по популярности в Москве День святого Валентина удалось только Дню Петра и Февронии
Такой пик популярности связан с особым почитанием этих святых, их считают покровителями семьи и брака

Красная горка - это еще один день, весьма популярный в народе, первое воскресенье после Пасхи

Многие из жителей столицы любят связывать себя узами брака в День города, по их мнению в этот день особенно удаются красивые фотографии на фоне праздничной столицы.

дата публикации: 12.01.2018

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Здесь интересно»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   