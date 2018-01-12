Здесь интересно

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Свадьба:День святого Валентина отпразднуют в Москве
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14 февраля в День святого валентина московские ЗАГСы зарегистрируют 130 семей
Светские праздники и даты помогают улучшать статистику брака. В новогодние каникулы в брак вступили 54 семейных пары
Брачные церемонии в 2018 году начались 5 и 6 января.
Обогнать по популярности в Москве День святого Валентина
удалось только Дню Петра и Февронии
Такой пик популярности связан с особым почитанием этих святых, их считают покровителями семьи и брака
Красная горка - это еще один день, весьма популярный в народе, первое воскресенье после Пасхи
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дата публикации: 12.01.2018.
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