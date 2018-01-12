Будем здоровы
Больше половины москвичей прошли вакцинацию
150 тыс людей уделили внимание этому важному вопросу.
В праздники, с 30 декабря по 8 января, в московские поликлиники обратились свыше 150 тысяч пациентов, из них 40 тысяч – дети.
Еще 78 тысяч человек вызвали врачей на дом.
Таким образом, количество больных оказалось меньше показателей прошлых лет.
В 2017 году за этот же период в поликлиники обратились более 450 тысяч человек.
Врачи объясняют такую разницу отсутствием вспышки сезонного заболевания ОРВИ этой зимой, а также масштабной кампанией по вакцинации против гриппа, которая завершилась в декабре.
По состоянию на 1 декабря прививки в столице сделали 6,755 миллиона человек, среди которых 1,182 миллиона детей.
В мобильных пунктах у станций метро привились 157,4 тысячи москвичей, в центрах госуслуг "Мои документы" – 80 тысяч человек.
Таким образом, вакцинацию прошли 55,1 процента населения города..
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