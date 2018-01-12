Будем здоровы

В праздники, с 30 декабря по 8 января, в московские поликлиники обратились свыше 150 тысяч пациентов, из них 40 тысяч – дети.

Еще 78 тысяч человек вызвали врачей на дом.

Таким образом, количество больных оказалось меньше показателей прошлых лет.

В 2017 году за этот же период в поликлиники обратились более 450 тысяч человек.

Врачи объясняют такую разницу отсутствием вспышки сезонного заболевания ОРВИ этой зимой, а также масштабной кампанией по вакцинации против гриппа, которая завершилась в декабре.

По состоянию на 1 декабря прививки в столице сделали 6,755 миллиона человек, среди которых 1,182 миллиона детей.

В мобильных пунктах у станций метро привились 157,4 тысячи москвичей, в центрах госуслуг "Мои документы" – 80 тысяч человек.

Таким образом, вакцинацию прошли 55,1 процента населения города.

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