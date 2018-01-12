Автомагистраль

Первые два вагона «Витязь-М» поступили в Октябрьское трамвайное депо. Вскоре они будут работать на маршрутах центра, востока и юго-востока Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

«Столица продолжает получать низкопольные трамваи нового поколения. В течение месяца они начнут курсировать на маршрутах Октябрьского трамвайного депо. В этом году в Москву прибудут еще около 100 вагонов, а в следующем их общее количество достигнет 300 единиц», – рассказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелёв.

Трехсекционные трамваи «Витязь-М» впервые вышли на столичные улицы в марте 2017 года. Сегодня такими вагонами уже полностью укомплектовано трамвайное депо имени Н.Э. Баумана, там находятся 120 вагонов. Они курсируют на 6 маршрутах на северо-востоке, востоке и в центре столицы, включая площадь Тверская Застава.

Вагоны «Витязь-М» отличаются бесшумностью и повышенной плавностью хода. Они вмещают до 260 пассажиров, в салоне расположено 60 мест для сидения. Трамваи адаптированы для маломобильных пассажиров, оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Напомним, что все столичные трамваи нового поколения работают в бестурникетном режиме. Пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов в салоне.

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