Московская сцена

При этом творчество группы удивительно многогранно – от классического джаза, блюза и соула до фанка и поп-музыки, а репертуарный багаж поистине огромен. Музыку коллектива отличают смелая фантазия и яркие неожиданные импровизации. Все это – разные грани таланта коллектива и его музыкального руководителя Владимира Агафонникова.

Группа сотрудничает со многими известными артистами, исполняющими музыку разных направлений и жанров. Именно поэтому коллектив решил представить публике свою оригинальную музыкальную коллекцию «ГРАНИ», в которую вошли лучшие номера известных музыкантов.

Музыкальную коллекцию составят выступления известных вокалистов – заслуженной артистки России Нины Шацкой, лауреатов международных конкурсов Веры Берадзе, Валентина Суходольца, заслуженного артиста России саксофониста Алекса Новикова,молодых певиц, участниц проекта «Голос» Аллы Омелюты, Мари Карне, а также инструментальные композиции самого коллектива.

Музыкальная коллекция «ГРАНИ» - концерт для ценителей качественной музыки разных жанров – от джазовой импровизации и блюза до настоящей эстрадной и актерской песни.

Итак, 8 февраля 2018 года «Агафонников - Band» в Зеркальном залеМосконцерта на Пушечной 4с2.

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