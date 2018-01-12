Московская сцена
8 февраля 2018 года а Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной известный московский коллектив «АГАФОННИКОВ-BAND» представит публике музыкальную коллекцию «ГРАНИ»
Группа «Агафонников-Band» давно известна московской публике. Выступления с известными исполнителями на самых статусных площадках города, участие в международных фестивалях джаза, музыкальные премии Америки, Германии, Польши и Чехии, выступление в Кремле с обладателем премий «Грэмми» Джорджем Бэнсоном, – всё это несомненно дает право поставить «Агафонников -Band» в ряд уважаемых джаз-бэндов столицы..
При этом творчество группы удивительно многогранно – от классического джаза, блюза и соула до фанка и поп-музыки, а репертуарный багаж поистине огромен. Музыку коллектива отличают смелая фантазия и яркие неожиданные импровизации. Все это – разные грани таланта коллектива и его музыкального руководителя Владимира Агафонникова.
Группа сотрудничает со многими известными артистами, исполняющими музыку разных направлений и жанров. Именно поэтому коллектив решил представить публике свою оригинальную музыкальную коллекцию «ГРАНИ», в которую вошли лучшие номера известных музыкантов.
Музыкальную коллекцию составят выступления известных вокалистов – заслуженной артистки России Нины Шацкой, лауреатов международных конкурсов Веры Берадзе, Валентина Суходольца, заслуженного артиста России саксофониста Алекса Новикова,молодых певиц, участниц проекта «Голос» Аллы Омелюты, Мари Карне, а также инструментальные композиции самого коллектива.
Музыкальная коллекция «ГРАНИ» - концерт для ценителей качественной музыки разных жанров – от джазовой импровизации и блюза до настоящей эстрадной и актерской песни.
Итак, 8 февраля 2018 года «Агафонников - Band» в Зеркальном залеМосконцерта на Пушечной 4с2.
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