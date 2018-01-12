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Московская сцена

8 февраля 2018 года а Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной известный московский коллектив «АГАФОННИКОВ-BAND» представит публике музыкальную коллекцию «ГРАНИ»

8 февраля 2018 года а Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной известный московский коллектив «АГАФОННИКОВ-BAND» представит публике музыкальную коллекцию «ГРАНИ»

12 января 2018г., 15:14

Группа «Агафонников-Band» давно известна московской публике.  Выступления с известными исполнителями на самых статусных площадках города,  участие в международных фестивалях  джаза, музыкальные премии Америки, Германии, Польши и Чехии, выступление  в Кремле с обладателем премий «Грэмми»  Джорджем Бэнсоном,  – всё это несомненно дает право поставить «Агафонников -Band» в ряд уважаемых джаз-бэндов столицы.

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При этом творчество группы   удивительно многогранно – от классического джаза, блюза и соула до фанка и поп-музыки, а репертуарный багаж поистине огромен. Музыку коллектива отличают смелая фантазия  и яркие неожиданные импровизации. Все это – разные грани таланта коллектива и его музыкального руководителя Владимира Агафонникова.  

Группа сотрудничает со многими известными артистами, исполняющими музыку разных направлений и жанров. Именно поэтому коллектив решил представить публике свою оригинальную  музыкальную коллекцию «ГРАНИ», в которую вошли лучшие номера известных музыкантов. 

Музыкальную коллекцию составят выступления известных вокалистов – заслуженной артистки России Нины Шацкой, лауреатов международных конкурсов Веры Берадзе, Валентина Суходольца, заслуженного артиста России саксофониста Алекса Новикова,молодых певиц, участниц проекта «Голос» Аллы Омелюты,  Мари Карне,  а также инструментальные композиции самого коллектива. 

Музыкальная коллекция «ГРАНИ» - концерт для ценителей качественной музыки разных жанров – от джазовой импровизации и блюза до настоящей эстрадной и актерской песни.

Итак, 8 февраля 2018 года «Агафонников - Band»  в Зеркальном залеМосконцерта на Пушечной 4с2.  

 

Подробную информацию можно посмотреть здесь >>> 

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Москва-Инфо

   