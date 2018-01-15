Автомагистраль

Крупные транспортные средства стали участниками ДТП перед праздниками. Причину происходящего видят в человеческом факторе

Максим Ликсутов обещал представителям общественности, что причины этого происшествия будут выясняться особенно тщательно.

Заммэра столицы выразил свое согласие с мнением специалистов и не отождествляет аварию с использованием бетонны х блоков на остановках города.

Бетонные блоки устанавливались по причине необходимости обеспечить безопасность граждан во время новогодних мероприятий.





дата публикации: 15.01.2018

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