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Автомагистраль

Ликсутов:Два ЧП стали следствием человеческого фактора

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Ликсутов:Два ЧП стали следствием человеческого фактора

M24.ru 15 января 2018г., 10:17

Несчастный случай и крупная авария транспорта перед Новым годом не является следствием установки бетонных блоков

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Крупные транспортные средства стали участниками ДТП перед праздниками. Причину происходящего видят в человеческом факторе

Максим Ликсутов обещал представителям общественности, что причины этого происшествия будут выясняться особенно тщательно.

Заммэра столицы выразил свое согласие с мнением специалистов и не отождествляет аварию с использованием бетонны х блоков на остановках города.

Бетонные блоки устанавливались по причине необходимости обеспечить безопасность граждан во время новогодних мероприятий.


дата публикации: 15.01.2018

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