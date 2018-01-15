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Автомагистраль
Ликсутов:Два ЧП стали следствием человеческого фактора
Несчастный случай и крупная авария транспорта перед Новым годом не является следствием установки бетонных блоков.
Крупные транспортные средства стали участниками ДТП перед праздниками. Причину происходящего видят в человеческом факторе
Максим Ликсутов обещал представителям общественности, что причины этого происшествия будут выясняться особенно тщательно.
Заммэра столицы выразил свое согласие с мнением специалистов и не отождествляет аварию с использованием бетонны х блоков на остановках города.
Бетонные блоки устанавливались по причине необходимости обеспечить
безопасность граждан во время новогодних мероприятий.
дата публикации: 15.01.2018
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