МОК отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях Олимпиады-2018 5.12

Теперь выступления русских спортсменов станут возможны только с использованием нейтрального флага при наличии доказательств со стороны спортсменов

из России об отсутствии употребления допинга

Более того, лично Виталий Мутко пожизненно отстранен от возможности посещать Игры в статусе официального представителя

Депутаты РФ тоже обсуждают возможность и необходимость введения ответных санкций против сотрудников WADA, которые имели отношение к этому решению

Климов будучи председателем комиссии СФ по обеспечению защиты суверенных прав и по обеспечению невмешательства иностранных субъектов в сугубо внутренние дела России объяснил, что

Всемирное антидопинговое агентство поставлено в известность о факте и инциденте, они проверяются и после окончания Олимпиады-2018 ожидается принятие решения о степени ответственности за случившееся

12.12.2017 принято решение о выработке мер дляпротивостояния влиянию спортивных функционеров

Взаседании по этому вопросу приняли участие депутаты, спортсмены и дипломаты.

Допустимым считается также оформление уголовных дел и запрет для некоторых лиц въезда и посещения РФ.

дата публикации: 15.01.2018

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