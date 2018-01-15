Политика
CФ:Санкции собираются ввести для представителей WADA депутаты России
Отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018 не останется безнаказанным.
МОК отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях Олимпиады-2018 5.12
Теперь выступления русских спортсменов станут возможны
только с использованием нейтрального флага при наличии доказательств со стороны
спортсменов
из России об отсутствии употребления допинга
Более того, лично Виталий Мутко пожизненно отстранен от возможности посещать Игры в статусе официального представителя
Депутаты РФ тоже обсуждают возможность и необходимость введения ответных санкций против сотрудников WADA, которые имели отношение к этому решению
Климов будучи председателем комиссии СФ по обеспечению защиты суверенных прав и по обеспечению невмешательства иностранных субъектов в сугубо внутренние дела России объяснил, что
Всемирное антидопинговое агентство поставлено в известность о факте и инциденте, они проверяются и после окончания Олимпиады-2018 ожидается принятие решения о степени ответственности за случившееся
12.12.2017 принято решение о выработке мер дляпротивостояния влиянию спортивных функционеров
Взаседании по этому вопросу приняли участие депутаты, спортсмены и дипломаты.
Допустимым считается также оформление уголовных дел и запрет для некоторых лиц въезда и посещения РФ.
дата публикации: 15.01.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.