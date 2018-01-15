Московская сцена

Михаил Ефремов, Владислав Ветров и Елена Плаксина в премьере "Не становись чужим" — это первый опыт взаимодействия Московского театра "Современник" с драматургией нобелевского лауреата Гарольда Пинтера. С предложением переосмыслить на сцене парадоксальную и жесткую пьесу "Возвращение домой" к театру обратился Сергей Газаров, дебютировавший в качестве режиссера на сцене "Современника" в прошлом сезоне спектаклем "Амстердам".

Для новой постановки Газарова самым важным в интерпретации пьесы становится попытка проникнуть в природу противоположностей — близкого и чуждого, страшного и привычного, даже "дикого" и "домашнего" — как оборотных сторон одной и той же "монеты". Этой "монетой" может оказаться семья, женщина, человек — да кто и что угодно. Ведь самое интересное в драме Пинтера — то, что никакие маски с людей не срываются, они сразу предстают в своей противоречивости, легко уживаясь с ошарашивающей двойственностью самих себя и своих ближних.

Таков и жанр спектакля — трагикомедия: пограничный, сложный, но дающий массу возможностей получить подлинное удовольствие от игры (во всех смыслах) как актерам, так и зрителям.

Ансамбль артистов "Современника", играющих странное, жестокое, смешное семейство (в роли главы его — Михаил Ефремов), рискует пройти "по тонкому льду" жанра, сочетая психологизм с гротеском, загадочное с аналитическим, а яркую, сочную, смелую театральную форму — с глубоким проникновением в хитросплетения внебытовых тонкостей истории, происходящей в почти бытовых на вид обстоятельствах.

Поменяв авторское название ("Возвращение домой") на "Не становись чужим", создатели расставляют акценты и подчеркивают то, что кажется им актуальным в этом тексте именно сегодня. И речь в спектакле пойдет не о непредвиденной катастрофе, даже не о "частном случае" — вопрос ставится шире: можно ли и нужно ли открещиваться от того и от тех, с кем объединен плотью и кровью? Не обернется ли попытка сделать "ближнего" "дальним" неприятными открытиями о самом себе — не обнаружишь ли в себе нечто еще более страшное, чем то, от чего отшатнулся и убежал в другом? И как жить в мучительной, не разрубаемой временем и расстоянием связанности с любимым и ненавидимым?

Каждый из актерского состава спектакля старается прожить все эти вопросы как свои личные, предлагая зрителю искать ответы вместе с ними.

В спектакле заняты: Михаил Ефремов, Владислав Ветров, Илья Древнов, Елена Плаксина, Дмитрий Смолев, Иван Стебунов, Наталья Ушакова, Александр Хованский, Сергей Шеховцов.

Премьера – 20, 21, 22 и 27 января.

Московский театр "Современник"

Чистопрудный бульвар, д. 19

20.01

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