Происшествия
Пермь:Трагедия разыгралась сегодня в этом городе
Двое с ножами ранили детей в школе.
Нападение на школьников произошло сегодня в городе Пермь
Школа 127 стала местом трагических событий. Двое из нападавших к настоящему моменту задержаны.
Сейчас служащие и учащиеся школы приходят в себя после произошедшего
Двое подростков начали драку, которая переросла в поножовщину
Учителя и педагоги пытались разнять подростков. 11 детей и педагог пострадали.
Cпецифическим называют этот инцидент по той причине, что по версии подростки напали друг на друга из-за оскорбительных замечаний в соц. сети.
Cреди пострадавших двое в тяжелом состоянии. Это подросток одиннадцати лет и преподаватель.
Они направлены на лечение и их сейчас оперируют.
Драка началась во время урока по причине плохого отношения собеседников друг к другу.
По первоначальной версии во многих СМИ писали, что на школу No 127 произведено нападение двух человек в масках.
Из школьного здания эвакуированы 700 детей и занятия отменены. Рядом со школой развернут штаб МЧС, расследованием и ликвидацией последствий заняты сотрудники Росгвардии и МЧС.
Выставлены ограждения по всей территории, работают сотрудники полиции.
Усилены меры безопасности по всему городу в образовательных учреждениях согласно распоряжению руководства города Пермь.
дата публикации: 15.01.2018.
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