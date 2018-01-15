Происшествия

Нападение на школьников произошло сегодня в городе Пермь

Школа 127 стала местом трагических событий. Двое из нападавших к настоящему моменту задержаны.

Сейчас служащие и учащиеся школы приходят в себя после произошедшего

Двое подростков начали драку, которая переросла в поножовщину

Учителя и педагоги пытались разнять подростков. 11 детей и педагог пострадали.

Cпецифическим называют этот инцидент по той причине, что по версии подростки напали друг на друга из-за оскорбительных замечаний в соц. сети.

Cреди пострадавших двое в тяжелом состоянии. Это подросток одиннадцати лет и преподаватель.

Они направлены на лечение и их сейчас оперируют.

Драка началась во время урока по причине плохого отношения собеседников друг к другу.

По первоначальной версии во многих СМИ писали, что на школу No 127 произведено нападение двух человек в масках.

Из школьного здания эвакуированы 700 детей и занятия отменены. Рядом со школой развернут штаб МЧС, расследованием и ликвидацией последствий заняты сотрудники Росгвардии и МЧС.

Выставлены ограждения по всей территории, работают сотрудники полиции.

Усилены меры безопасности по всему городу в образовательных учреждениях согласно распоряжению руководства города Пермь.

дата публикации: 15.01.2018

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