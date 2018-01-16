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Политика

ЦИК допустил к участию в выборах не более 19 претендентов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

ЦИК допустил к участию в выборах не более 19 претендентов

M24.ru 16 января 2018г., 10:20

19 участников, но не больше этого числа можно включить в список на выборах 2018 года

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Г-жа Памфилова  отметила, что в бланке бюллетеня на выборах должно быть по списку не более 19 кандидатов

Глава ЦИК России сделала заявление о том, что эта цифра уже не может быть выше чем есть

16 января ЦИК преступает к выяснению проблем с регистрацией уполномоченных представителей трех партий, которые недавно выдвинули кандидатов.

Жеребьевка кандидатов на выборах президента России не ожидается, федеральное законодательство этого не позволяет.

Список кандидатов перечислен в алфавитном порядке. Бюллетени решено использовать в электронном виде и бумажном

В общей сложности у бюллетеней должно быть три формы, две их них бумажные

дата публикации: 16.01.2018

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