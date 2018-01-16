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Политика
ЦИК допустил к участию в выборах не более 19 претендентов
19 участников, но не больше этого числа можно включить в список на выборах 2018 года.
Г-жа Памфилова отметила, что в бланке бюллетеня на выборах должно быть по списку не более 19 кандидатов
Глава ЦИК России сделала заявление о том, что эта цифра уже не может быть выше чем есть
16 января ЦИК преступает к выяснению проблем с регистрацией уполномоченных представителей трех партий, которые недавно выдвинули кандидатов.
Жеребьевка кандидатов на выборах президента России не ожидается, федеральное законодательство этого не позволяет.
Список кандидатов перечислен в алфавитном порядке. Бюллетени решено использовать в электронном виде и бумажном
В общей сложности у бюллетеней должно быть три формы, две их них бумажные
дата публикации: 16.01.2018.
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