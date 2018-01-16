Г-жа Памфилова отметила, что в бланке бюллетеня на выборах должно быть по списку не более 19 кандидатов

Глава ЦИК России сделала заявление о том, что эта цифра уже не может быть выше чем есть

16 января ЦИК преступает к выяснению проблем с регистрацией уполномоченных представителей трех партий, которые недавно выдвинули кандидатов.

Жеребьевка кандидатов на выборах президента России не ожидается, федеральное законодательство этого не позволяет.

Список кандидатов перечислен в алфавитном порядке. Бюллетени решено использовать в электронном виде и бумажном

В общей сложности у бюллетеней должно быть три формы, две их них бумажные

дата публикации: 16.01.2018

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