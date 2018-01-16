По статистике большое количество людей по всему миру умирает от сердечных заболеваний. Не стало Виктор Анпилов, он один из тех, кто стал жертвой микроинсульта.

Виктор Иванович Анпилов направлялся на встречу с Павлом Грудининым и у него случился инсульт.

Политик скончался не приходя в сознание на 73-м году жизни

Бывший сотрудник Гостелерадио СССР, кончивший журфак МГУ, он работал на Кубе.

1990 г - избрание в депутаты Моссовета

1991 - 1993 - активно протестует против экономических реформ и некоторых политических тенденций в обществе на стороне Верховного совета, принимает участие в митингах и шествиях

Арестован, однако в феврале 1994 года выпущен по амнистии.

Обладая большим кругом общения и активной позицией в жизни возглавил исполнительный комитет движения "Трудовая Россия".

дата публикации: 16.01.2018

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