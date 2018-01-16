Персона
Cкоропостижно скончался Виктор Анпилов
Ему было 72 года, смерть наступила от инсульта.
По статистике большое количество людей по всему миру умирает от сердечных заболеваний. Не стало Виктор Анпилов, он один из тех, кто стал жертвой микроинсульта.
Виктор Иванович Анпилов направлялся на встречу с Павлом Грудининым и у него случился инсульт.
Политик скончался не приходя в сознание на 73-м году жизни
Бывший сотрудник Гостелерадио СССР, кончивший журфак МГУ, он работал на Кубе.
1990 г - избрание в депутаты Моссовета
1991 - 1993 - активно протестует против экономических реформ и некоторых политических тенденций в обществе на стороне Верховного совета, принимает участие в митингах и шествиях
Арестован, однако в феврале 1994 года выпущен по амнистии.
Обладая большим кругом общения и активной позицией в жизни возглавил исполнительный комитет движения "Трудовая Россия".
дата публикации: 16.01.2018.
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