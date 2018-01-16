Новости Москва Инфо

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Грань между миром и войной все тоньше

Фото: © ntv.ru

Грань между миром и войной все тоньше

ИА «РОСБАЛТ» 16 января 2018г., 13:00

Папа римский откровенно говорит об угрозе ядерной войны для мирового сообщества и всех держав и стран этого мира

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Весь мир встал на краю этой пропасти между миром и ядерной катастрофой.

Во время визита в Чили Папа римский Франциск заметил, что достаточно небольшой ложной тревоги в районе Гавайских остров и оружие может быть применено.

Это заявление явилось прямым следствием событий 13 января, cообщение о ракетной атаке вызвало панику среди населения американского штата Гавайи.

Несмотря на заявления официальных представителей о том, что это недоразумение во время тестирования системы оповещения,какое-то время население пребывало в смятении

Жителей успокоили и дали объяснения. Плановая проверка привела одного из сотрудников к ошибочным действиям и он использовал неправильно кнопку

дата публикации: 16.01.2018

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