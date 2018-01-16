Владимир Путин отметил большое влияние его ролей и всего творчества в целом на укрепление патриотизма и нравственных идеалов у молодежи со стороны Василия Ланового

Роли, сыгранные актером отличаются оригинальностью, глубиной чувств, эмоциональностью и тонкостью создаваемого образа.

Творчество Ланового несколько десятилетий отражает главные и исторические периодами существования русского искусства

Кинофильмы "Офицеры", "Павел Корчагин", "Война и мир" и "Дни Турбиных" и театральные роли

дата публикации: 16.01.2018

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