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Московская жизнь
Сегодня празднует 84-ю годовщину Лановой
Владимир Путин поздравил знаменитого актера Василия Ланового.
Владимир Путин отметил большое влияние его ролей и всего творчества в целом на укрепление патриотизма и нравственных идеалов у молодежи со стороны Василия Ланового
Роли, сыгранные актером отличаются оригинальностью, глубиной чувств, эмоциональностью и тонкостью создаваемого образа.
Творчество Ланового несколько десятилетий отражает главные и исторические периодами существования русского искусства
Кинофильмы "Офицеры", "Павел Корчагин", "Война и мир" и "Дни Турбиных" и театральные роли
дата публикации: 16.01.2018.
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