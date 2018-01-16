версия для печати

Московская жизнь

Сегодня празднует 84-ю годовщину Лановой

Фото: ТАСС/Александр Куров

Сегодня празднует 84-ю годовщину Лановой

M24.ru 16 января 2018г., 14:06

Владимир Путин  поздравил  знаменитого актера Василия Ланового

.

Владимир Путин отметил большое влияние его ролей  и всего творчества в целом на укрепление патриотизма и  нравственных идеалов у молодежи со стороны Василия Ланового

Роли, сыгранные актером  отличаются оригинальностью, глубиной чувств, эмоциональностью и тонкостью создаваемого образа.

Творчество Ланового несколько десятилетий  отражает главные и исторические периодами существования русского искусства

Кинофильмы "Офицеры",  "Павел Корчагин", "Война и мир" и "Дни Турбиных" и театральные роли

дата публикации: 16.01.2018

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   