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Происшествия
Женщина в центре Москвы кидается на прохожих с ножом
МВД приступило к анализу сводки новостей о вымогательстве в Москве.
Идет проверка информации о факте нападения со стороны какой-то женщины с ножом на жителей столицы в центре города с требованием денег.
Об этом инциденте сообщают в полицию очевидцы.
"Обращение было, на место приехал экипаж, однако подтверждения данной информации не нашлось.
Сведений о пострадавших не поступало", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее сообщалось, что возле ресторана на улице Большая Садовая женщина, одетая в синий пуховик,
явно находясь в неадекватном состоянии, размахивает ножом и требует деньги у прохожих.
дата публикации: 16.01.2018.
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