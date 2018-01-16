Происшествия

Идет проверка информации о факте нападения со стороны какой-то женщины с ножом на жителей столицы в центре города с требованием денег.

Об этом инциденте сообщают в полицию очевидцы.

"Обращение было, на место приехал экипаж, однако подтверждения данной информации не нашлось.

Сведений о пострадавших не поступало", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что возле ресторана на улице Большая Садовая женщина, одетая в синий пуховик,

явно находясь в неадекватном состоянии, размахивает ножом и требует деньги у прохожих.

дата публикации: 16.01.2018

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