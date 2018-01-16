Экономика
Минфин:Официальный Кремль отрицает повышение НДФЛ
Дмитрий Песков объяснил, что никаких заявлений по этому вопросу не было.
Антон Силуанов заявил сегодня о нецелесообразности повышения НДФЛ до 15 процентов.
На уровне пресс-секретаря Владимира Путина пришлось сегодня искать ответ на вопрос о достоверности информации, которую распространяют журналисты
В связи с распространением среди работников СМИ разговоров по поводу совещаний у президента Владимира Путина, на которых якобы обсуждается рост ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов.
По предположениям журналистов возможно увеличение финансирования образования, здравоохранения и инфраструктуры.
Возможность повышения НДФЛ пока не подтвердилась.
Песков обратил внимание прессы на то, что предложений существует великое множество от разных экспертов, исследовательских центров
Доклад с соответствующей информацией поступает в виде
донесений главе правительства и президенту.
Все-таки конкретных решений по этому вопросу не принято.
дата публикации: 16.01.2018.
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