Экономика
Премьер-министр не исключает исчезновение криптовалюты в будущем
Пять российских каналов телевидения выясняли сегодня в интервью с Дмитрием Медведевым перспективы киптовалюты на ближайшее время.
Криптовалюты почти не видны в будущем. Премьер-министр уже сегодня предсказывает выведение из повседневного использования криптовалют, обращая при этом особое внимание, что как и в начале 2000-х предприятия расформировывались при сохранении Интернет-технологий и их развитии, аналогично и криптовалюты могут и исчезнуть, сохранив при этом block chain.
Эти цепочки информации block chain в качестве основы развития и существования криптовалют останутся
Существует гипотетическая возможность того, что криптовалюты "обнулятся", и их не будет через нескольколет
Но технология block chain являясь основой все равно останется и функциональность ее не идет на убыль
Медведев считает, что block chain будут реальной составляющей грядущей повседневной жизни
Вопрос был поставлен на повестку дня из-за падения цены на bitcoin до $13200 bitcoin, а это наиболее известная криптовалюта в мире
дата публикации: 16.01.2018.
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