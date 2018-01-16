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Экономика

Премьер-министр не исключает исчезновение криптовалюты в будущем

Фото: © Фото Facebook @Dmitry.Medvedev

Сегодня глава правительства РФ ответил на вопросы журналистов пяти российских телеканалов.

Премьер-министр не исключает исчезновение криптовалюты в будущем

ИА «РОСБАЛТ» 16 января 2018г., 14:54

Пять российских каналов телевидения выясняли сегодня в интервью с Дмитрием Медведевым перспективы киптовалюты на ближайшее время

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Криптовалюты почти не видны в будущем. Премьер-министр уже сегодня предсказывает выведение из повседневного использования криптовалют, обращая при этом особое внимание, что как и в начале 2000-х предприятия расформировывались при сохранении Интернет-технологий и их развитии, аналогично и криптовалюты могут и исчезнуть, сохранив при этом block chain.

Эти цепочки информации block chain в качестве основы развития и существования криптовалют останутся

Существует гипотетическая возможность того, что криптовалюты "обнулятся", и их не будет через нескольколет

Но технология block chain являясь основой все равно останется и функциональность ее не идет на убыль

Медведев считает, что block chain будут реальной составляющей грядущей повседневной жизни

Вопрос был поставлен на повестку дня из-за падения цены на bitcoin до $13200  bitcoin, а это наиболее известная криптовалюта в мире

дата публикации: 16.01.2018

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