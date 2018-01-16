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Политика
ГД выразила одобрение относительно о взыскании денег за несоблюдение закона СМИиноагент
Комитет ГД рекомендует одобрить документ, подтверждающий право штрафовать на 5 млн руб. за пренебрежение правилами закона СМИиноагент.
В соответствии с этим указанием устанавливается сетка взыскания штрафов:
10 тыс. руб - взыскание с гражданских лиц
50 тыс. руб - взыскание с должностных лиц
,500 тыс. руб - взыскание с юрлица (редакций СМИ)
При вторичном нарушении размер ущерба длянарушителей 50 тыс., 100 тыс,1 млн.
Вызывающее нарушение (более двух раз в течение года) правил и закона о СМИ-иноагента - 100 тыс., 200 тыс. и 5 млн руб
возможность административного ареста для граждан и должностных лиц.
Закон будет обсуждаться 24 января.
дата публикации: 16.01.2018.
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