В соответствии с этим указанием устанавливается сетка взыскания штрафов:

10 тыс. руб - взыскание с гражданских лиц

50 тыс. руб - взыскание с должностных лиц

,500 тыс. руб - взыскание с юрлица (редакций СМИ)

При вторичном нарушении размер ущерба длянарушителей 50 тыс., 100 тыс,1 млн.

Вызывающее нарушение (более двух раз в течение года) правил и закона о СМИ-иноагента - 100 тыс., 200 тыс. и 5 млн руб

возможность административного ареста для граждан и должностных лиц.

Закон будет обсуждаться 24 января.

дата публикации: 16.01.2018

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