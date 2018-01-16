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Политика

ГД выразила одобрение относительно о взыскании денег за несоблюдение закона СМИиноагент

Фото: © Фото Евгения Шабанова

ГД выразила одобрение относительно о взыскании денег за несоблюдение закона СМИиноагент

ИА «РОСБАЛТ» 16 января 2018г., 15:27

Комитет ГД рекомендует одобрить документ, подтверждающий право штрафовать на 5 млн руб. за пренебрежение правилами закона СМИиноагент

.

В соответствии с этим указанием устанавливается сетка  взыскания штрафов:

10 тыс. руб - взыскание с гражданских лиц
50 тыс. руб - взыскание с должностных лиц

,500 тыс. руб - взыскание с юрлица (редакций СМИ)

При вторичном нарушении размер ущерба длянарушителей 50 тыс., 100 тыс,1 млн.

Вызывающее нарушение (более двух раз в течение года) правил и закона о СМИ-иноагента - 100 тыс., 200 тыс. и 5 млн руб

возможность административного ареста для граждан и должностных лиц.

Закон будет обсуждаться 24 января.

дата публикации: 16.01.2018

.

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