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Будем здоровы
Птичье мясо из Южной Африки больше не закупают
Мясные продукты перестанут поставлять из Южной Африки ввиду потенциального ущерба для здоровья населения страны.
По распоряжению Россельхознадзора прекращаются поставки определенных видов мясных продуктов из Южной Африки.
Птичий грипп является основной причиной для принятия этого решения, кроме того африканская чума у лошадей и свиней вызывают большое беспокойство в органах здравоохранения.
На какое-то время прекратить поставки мясных продуктов производства Южной Африки решено сотрудниками Россельхознадзора
Такие ограничения накладываются на все мясо птицы, за исключением товаров,
прошедших тепловую обработку и защищенных от вируса птичьего гриппа
дата публикации 16.01.2018
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