Будем здоровы

По распоряжению Россельхознадзора прекращаются поставки определенных видов мясных продуктов из Южной Африки.

Птичий грипп является основной причиной для принятия этого решения, кроме того африканская чума у лошадей и свиней вызывают большое беспокойство в органах здравоохранения.

На какое-то время прекратить поставки мясных продуктов производства Южной Африки решено сотрудниками Россельхознадзора

Такие ограничения накладываются на все мясо птицы, за исключением товаров, прошедших тепловую обработку и защищенных от вируса птичьего гриппа



дата публикации 16.01.2018

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