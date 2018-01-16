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Будем здоровы

Птичье мясо из Южной Африки больше не закупают

Фото: © CC0

Птичье мясо из Южной Африки больше не закупают

ИА «РОСБАЛТ» 16 января 2018г., 19:09

Мясные продукты перестанут поставлять из  Южной Африки ввиду потенциального ущерба для здоровья населения страны

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По распоряжению Россельхознадзора прекращаются поставки определенных видов мясных продуктов из Южной Африки.

Птичий грипп является основной причиной  для принятия этого решения, кроме того африканская чума  у лошадей и свиней вызывают большое беспокойство в органах здравоохранения.

На какое-то время  прекратить поставки мясных продуктов производства Южной Африки решено сотрудниками Россельхознадзора

Такие ограничения накладываются на все мясо птицы, за исключением товаров, прошедших тепловую обработку и защищенных от  вируса птичьего гриппа

дата публикации 16.01.2018

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