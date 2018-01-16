Автомагистраль

Повышение порога стоимости штрафования ОСАГО в пределах 5 тыс. руб. предлагают в парламенте

Раньше этот взнос не превышал стоимости 800 руб. Заявление о необходимости этого законопроекта сделал член комитета ГД Сергей Вострецов.

Вострецов объяснил это тем фактом, что большая часть водителей избегает оформление ОСАГО, им проще заплатить штраф, чем тратить деньги на полис

Член комитета ГД озвучил статистические данные на начало 2017 года, цена страхования в среднем 5,8 тыс. руб.

Г-н Юргенс, возглавляющий союз автострахования РФ привел цифры. По его статистике на 50 млн. автомашин России приходится 1 млн. без использования страхового полиса. Хуже того, доля криминала, приходящаяся на рынок ОСАГО больше всех остальных.

Генпрокуратура приводит некоторые объяснения, которые наиболее часто звучат из уст владельцев и менеджеров страховых компаний. Обычно они утверждают, что их разоряют юристы, после аварийных ситуаций они предоставляют бумаги на которых проставлены зашкаливающие цифры

Электронные средства ОСАГО тоже стали орудием в руках мошенников и они освоили методы их использования.

дата публикации 16.01.2018

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