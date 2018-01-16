Спецкомиссия по поручению МОК займется выяснением вопроса о возможном участии российских атлетов с советской символикой в ОИ-2018

5 декабря МОК ввел разграничительную линию между собой и ОК России, отстраняя его. МОК поставил в известность всех, что этот вопрос будет решен рабочей группой

Русские спортсмены могут быть допущены только при условии, что у них нет причастности к употреблению допинга и под нейтральным флагом

дата публикации 16.01.2018

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