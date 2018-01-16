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Происшествия
МИД РФ:Открытое осуждение вызвало у представителей России покушение на косовского политика
Пять пуль было выпущено вовремя покушения в тело политика в Косове.
Его застрелили при входе в офис партии в Косовска-Митровице. Александр Вучич рассматривает это убийство как теракт.
Политический деятель в Косове оказался жертвой террора
Такое мнение высказал Александр Вучич
МИД РФ обратился с просьбой к международным представителям провести расследование обстоятельств особенно тщательно и обеспечить предотвращение подобных инцидентов в будущем
Преступление такого уровня свидетельствует о концентрации террора в мире и обострении межэтнических конфликтов
дата публикации 16.01.2018
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