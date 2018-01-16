Происшествия

Его застрелили при входе в офис партии в Косовска-Митровице. Александр Вучич рассматривает это убийство как теракт.

Политический деятель в Косове оказался жертвой террора

Такое мнение высказал Александр Вучич

МИД РФ обратился с просьбой к международным представителям провести расследование обстоятельств особенно тщательно и обеспечить предотвращение подобных инцидентов в будущем

Преступление такого уровня свидетельствует о концентрации террора в мире и обострении межэтнических конфликтов

дата публикации 16.01.2018



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