Автомагистраль

Еще одну разновидность единого билета выпустили для использования в транспорте

Магазины, торгующие сувенирами внутри метрополитена приступают сегодня к торговле

функционально соответствующих единому проездному.

Стартует продажа нового товара на некоторых станциях в центральной части города и на витринах информационно-справочных стоек

Объем продаж, который предусмотрен с помощью браслета по количеству поездок расчитан на 20 - 40 поездок, в соответствии с этим существует два типа браслетов.

Тираж продукции - 750 экземпляров

дата публикации 17.01.2018

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