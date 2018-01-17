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Автомагистраль

Проездной для поездок в метро сделали в форме браслета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проездной для поездок в метро сделали в форме браслета

M24.ru 17 января 2018г., 09:44

Киоски метрополитена с сувенирной продукцией начинают торговать браслетами, обладающими функцией единого проездного транспортного билета

.

Еще одну разновидность единого билета выпустили для использования в транспорте

Магазины, торгующие сувенирами внутри метрополитена приступают сегодня к торговле

функционально соответствующих единому проездному.

Стартует продажа нового товара на некоторых станциях в центральной части города и на витринах информационно-справочных стоек

Объем продаж, который предусмотрен с помощью браслета по количеству поездок расчитан на 20 - 40 поездок, в соответствии с этим существует два типа браслетов.

Тираж продукции - 750 экземпляров

дата публикации 17.01.2018

.

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