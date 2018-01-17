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Автомагистраль
Проездной для поездок в метро сделали в форме браслета
Киоски метрополитена с сувенирной продукцией начинают торговать браслетами, обладающими функцией единого проездного транспортного билета.
Еще одну разновидность единого билета выпустили для использования в транспорте
Магазины, торгующие сувенирами внутри метрополитена приступают сегодня к торговле
функционально соответствующих единому проездному.
Стартует продажа нового товара на некоторых станциях в центральной части города и на витринах информационно-справочных стоек
Объем продаж, который предусмотрен с помощью браслета по количеству поездок расчитан на 20 - 40 поездок, в соответствии с этим существует два типа браслетов.
Тираж продукции - 750 экземпляров
дата публикации 17.01.2018.
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