Тематическая выставка для вступающих в брак посетителей состоится 11 февраля.

На выставке посетители ознакомятся с полным обзором необходимой информации. Перечень правил оформления заявления и список площадок для праздника.

Место проведения выставки - гостиница "Даниловская"

12:00 - 17:00

Провести регистрацию вы сможете в исторически-значимых местах Москвы - это усадьба Кусково, Московский зоопарк, галерея Ильи Глазунова.

дата публикации 17.01.2017

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