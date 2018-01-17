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Московская жизнь
11 февраля состоится тематическая выставка для брачующихся
Потенциальные молодожены узнают об оформлении выездной регистрации отношений.
Тематическая выставка для вступающих в брак посетителей состоится 11 февраля.
На выставке посетители ознакомятся с полным обзором необходимой информации. Перечень правил оформления заявления и список площадок для праздника.
Место проведения выставки - гостиница "Даниловская"
12:00 - 17:00
Провести регистрацию вы сможете в исторически-значимых местах Москвы - это усадьба Кусково, Московский зоопарк, галерея Ильи Глазунова.
дата публикации 17.01.2017.
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