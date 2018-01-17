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Московская жизнь

11 февраля состоится тематическая выставка для брачующихся

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

11 февраля состоится тематическая выставка для брачующихся

M24.ru 17 января 2018г., 12:20

Потенциальные молодожены узнают об оформлении выездной регистрации отношений

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Тематическая выставка для вступающих в брак посетителей состоится 11 февраля.

На выставке посетители ознакомятся с полным обзором необходимой информации. Перечень правил оформления заявления и список площадок для праздника.

Место проведения выставки - гостиница "Даниловская"

12:00 - 17:00

Провести регистрацию вы сможете в исторически-значимых местах Москвы - это усадьба Кусково, Московский зоопарк, галерея Ильи Глазунова.

дата публикации 17.01.2017

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