Автомагистраль

ЮЗАО проводит строительные работы на участке ТПК, что послужило причиной ввода ограничения до 12.03.2018

блокируется поток автотранспорта на направлениях ул. Удальцова, д. 60 к месту пересия, пр-т Мичуринский и ул. Раменки (пересечение с ул.Удальцова до д.60 , ул. Удальцова.

Транспортный поток подвергнут ограничениям круглосуточно, оно распространяется на одну полосу с применением расширений.

Период действия 26.03.2018-1.06.2018

дата публикации 17.01.2018

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