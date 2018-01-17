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Автомагистраль
Транспорт будет двигаться с ограничениями на ул. Удальцова и ул. Раменки
Строительство метро служит причиной ограничений в движении транспорта.
ЮЗАО проводит строительные работы на участке ТПК, что послужило причиной ввода ограничения до 12.03.2018
блокируется поток автотранспорта на направлениях ул. Удальцова, д. 60 к месту пересия, пр-т Мичуринский и ул. Раменки (пересечение с ул.Удальцова до д.60 , ул. Удальцова.
Транспортный поток подвергнут ограничениям круглосуточно, оно
распространяется на одну полосу с применением расширений.
Период действия 26.03.2018-1.06.2018
дата публикации 17.01.2018.
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