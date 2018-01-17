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Автомагистраль

Транспорт будет двигаться с ограничениями на ул. Удальцова и ул. Раменки

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Транспорт будет двигаться с ограничениями на ул. Удальцова и ул. Раменки

M24.ru 17 января 2018г., 13:05

Строительство метро служит причиной ограничений в движении транспорта

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ЮЗАО проводит строительные работы на  участке  ТПК, что послужило  причиной ввода ограничения до 12.03.2018

блокируется поток автотранспорта на направлениях ул. Удальцова, д. 60 к месту пересия,  пр-т Мичуринский и ул. Раменки (пересечение с ул.Удальцова до д.60 , ул. Удальцова.

Транспортный поток подвергнут ограничениям  круглосуточно, оно распространяется на одну полосу с применением расширений.
Период действия 26.03.2018-1.06.2018

дата публикации 17.01.2018

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