версия для печати

Экономика

На российском рынке дорожает вино европейского производства

Фото: © СС0 Public Domain

На российском рынке дорожает вино европейского производства

ИА «РОСБАЛТ» 17 января 2018г., 14:29

Еропейцы увеличивают цены на продукцию

.

Изменение цен на винную продукцию европейских производителей будет испытывать изменения 10–35%

Доминирующее влияние на цены в винодельческой отрасли оказывает сегмент и страна-производитель

На осложнение ситуации в винодельческой отрасли промышленности повлиял 20-50% спад урожайности европейских виноградников за прошлый год

Многое определяется сегментом при постановке вопроса о ценах на продукцию
Средний сегмент, увеличение цен с 0,7 до 5 тыс руб за бутылку объемом 0,75 л

Премиальный сегмент, цена составит 5 тыс руб не вызовет значительного повышения цен

Высокая степень роста цен коснется нижнего сегмента, здесь увеличение цен составит 700 рублей за бутылку

Розничные цены на европейское вино в РФ уже начали возрастать

дата публикации 17.01.2018

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Экономика»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   