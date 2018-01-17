Изменение цен на винную продукцию европейских производителей будет испытывать изменения 10–35%

Доминирующее влияние на цены в винодельческой отрасли оказывает сегмент и страна-производитель

На осложнение ситуации в винодельческой отрасли промышленности повлиял 20-50% спад урожайности европейских виноградников за прошлый год

Многое определяется сегментом при постановке вопроса о ценах на продукцию

Средний сегмент, увеличение цен с 0,7 до 5 тыс руб за бутылку объемом 0,75 л

Премиальный сегмент, цена составит 5 тыс руб не вызовет значительного повышения цен

Высокая степень роста цен коснется нижнего сегмента, здесь увеличение цен составит 700 рублей за бутылку

Розничные цены на европейское вино в РФ уже начали возрастать

дата публикации 17.01.2018

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