Регистрация автомобиля высоко востребована среди жителей столицы. За прошедший год количество обращений по ней превысило 1 миллион.



До настоящего времени за услугой можно было обратиться в любое из 20 подразделений ГИБДД города Москвы. Половина из них работала по пятидневному графику. Обслуживание производилось с помощью электронной очереди, но время ожидания приема порой достигало четырех часов. Когда, наконец, заявитель попадал к специалисту, заявителю нередко приходилось для осмотра автомобиля ехать на площадку, которая находилась совсем в другом месте.



Центры «Мои Документы» города Москвы, которым за прошедшие годы удалось совершить настоящую революцию в сфере госуслуг, радикально повышают качество предоставления и этой услуги.



Теперь каждый желающий пройти процедуру государственной регистрации автомобиля с комфортом и удовольствием:



• записаться заранее на удобное время через портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru или через портал gosuslugi.ru;

• приехать сразу на парковку торгового центра «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2, зона парковки «А»);

• приветливые администраторы на входе во флагманский офисе сориентируют по пакету документов и выдадут талон электронной очереди;

• «дожидаться» своей очереди придется совсем не долго (среднее время ожидания по всей сети – всего 3 минуты!);

• сотрудники ГИБДД в окне приема и на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.

Во время одного визита во флагманский офис можно обратиться сразу за несколькими услугами или полезными и приятными сервисами. Флагманский центр работает по адресу: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 1 этаж, ежедневно с 10 утра до 10 вечера.

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