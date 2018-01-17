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Cпорт

«Зенит» и «Интер» обсуждают смену игроков

«Зенит» и «Интер» обсуждают смену игроков

ИА «РОСБАЛТ» 17 января 2018г., 16:58

Дриусси может пойти на обмен с Эдера

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О возможности обмена игроков информация появилась только сегодня и репортеры распространяют ее охотно, по их утверждению представитель команды «Интер» Пьеро Аузилио вступил в переговорный процесс по обмену спортсменами

Петербургский «Зенит» хочет иметь дело с Эдера и делает это предложение не в первый раз

«Интер» отказывает. Эдеру 31 год
17 матчей с командой «Интер» уже состоялись

Дриусси Себастьян, 21 год

дата публикации 17.01.2018

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