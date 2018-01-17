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Политика
Украина и Россия сохранят дипломатические отношения
Голосование показало несостоятельность попыток разорвать контакт двух стран на уровне дипломатической миссии.
Закон о реинтеграции Донбасса принят, но поправка к нему не прошла в первом чтении законопроекта.
Разрыв с Россией дает преимущества только некоторым партиям, находящимся в оппозиции.
Останется множество связей, которые рассыпятся как карточный домик после разрыва и отойдут третьей стране. Но прри таком развитии событий дальнейший иход неясен.
Кому конкретно достанутся эти связи?
В свою очередь отказ от внесения поправки ничего особенно не нарушает. Ситуация сохраняется с осени 2017.
B итоге результаты голосования следующие:
За разрыв отношений с Россией - 72 голоса
Против разрыва отношений с Россией - 226 голосов
дата публикации: 17.01.2018.
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