Закон о реинтеграции Донбасса принят, но поправка к нему не прошла в первом чтении законопроекта.

Разрыв с Россией дает преимущества только некоторым партиям, находящимся в оппозиции.

Останется множество связей, которые рассыпятся как карточный домик после разрыва и отойдут третьей стране. Но прри таком развитии событий дальнейший иход неясен.

Кому конкретно достанутся эти связи?

В свою очередь отказ от внесения поправки ничего особенно не нарушает. Ситуация сохраняется с осени 2017.

B итоге результаты голосования следующие:

За разрыв отношений с Россией - 72 голоса

Против разрыва отношений с Россией - 226 голосов

дата публикации: 17.01.2018

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