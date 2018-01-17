Образование/Карьера

Инициатором проекта стал депутат Мосгордумы Антон Молев. Статистика показала, что именно на выборы президента страны приходится пик популярности и граждане в большинстве своем стремятся проголосовать на избирательном участке за своего кандидата.

50% избирателей как минимум обычно присутствуют на выборах и это делает возможным проведение голосования по школьным вопросам среди дополнительного числа родителей.

В соответствии с проектом предлагается проводить школьный референдум в случае целесообразности.

В итоге тематический план обсуждения на референдуме сформируется из интересов и возможности школы.

Цель референдума - установить обратную связь и опрос общественного мнения с последующей реализацией при решении организационных вопросов в учебном заведении.

Дирекция из межрайонного совета готовит к обсуждению вопросы о графике проведения каникул, о форме для учащихся и право выбора второго языка

дата публикации 17.01.2018

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