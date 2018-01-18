Будем здоровы
Берегите здоровье:Брокколи побеждает рак
Научные исследованияв Сингапуре помогли установить ученым, что брокколи успешно борются с раковыми заболеваниями..
Конкретно рак кишечника побеждает это удивительное растение
Специалисты из Национального университета Сингапура разработали метод по превращению привычной пищи в лекарство против раковых образований. Ученые работали с кишечной палочкой Escherichia coli
Во время эксперимента бактерии связали с
гепарансульфат-протеогликанами. Эти вещества находятся на поверхности клеток
рака прямой кишки. После добровольцы должны были употребить в пищу броколли или
любые другие овощи, которые содержат глюкозинолаты.
Они являются известным средством в борьбе с раком.
А лучше всего йогурт на основе брокколи. Такой продукт
убивает до 75% опухолей у лабораторных мышей и более 95% клеток рака кишечника.
Это происходит за счет того, что брокколи содержит вещество сульфаран, которое
воздействует на раковые клетки, а йогурт имеет пробиотики, то есть бактерии,
позволяющие сохранять натуральный баланс микроорганизмов в желудке и
кишечнике
Также позитивно влияет на профилактику онкологических заболеваний традиционное потребление брокколи. Наиболее полезны в этом плане соцветия, отваренные на пару, куда добавлены острые приправы: горчица или васаби.
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