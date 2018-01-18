Будем здоровы

Конкретно рак кишечника побеждает это удивительное растение

Специалисты из Национального университета Сингапура разработали метод по превращению привычной пищи в лекарство против раковых образований. Ученые работали с кишечной палочкой Escherichia coli

Во время эксперимента бактерии связали с гепарансульфат-протеогликанами. Эти вещества находятся на поверхности клеток рака прямой кишки. После добровольцы должны были употребить в пищу броколли или любые другие овощи, которые содержат глюкозинолаты.

Они являются известным средством в борьбе с раком.

А лучше всего йогурт на основе брокколи. Такой продукт убивает до 75% опухолей у лабораторных мышей и более 95% клеток рака кишечника. Это происходит за счет того, что брокколи содержит вещество сульфаран, которое воздействует на раковые клетки, а йогурт имеет пробиотики, то есть бактерии, позволяющие сохранять натуральный баланс микроорганизмов в желудке и кишечнике



Также позитивно влияет на профилактику онкологических заболеваний традиционное потребление брокколи. Наиболее полезны в этом плане соцветия, отваренные на пару, куда добавлены острые приправы: горчица или васаби.

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