Московская сцена

Пресс-релиз

16 февраля 2018 года



Место — Центральный Дом Художника, Киноконцертный зал (м. Парк Культуры Крымский Вал, 10)

Дата — 16 февраля 2018 года

Время — 19.00

16 февраля 2018 года в рамках Музыкального фестиваля «АРТ-атмосфера» на сцене киноконцертного зала ЦДХ состоится шоу известного блюзового гитариста Левана Ломидзе «Юбилей группы Blues Cousins - 25 лет!»

Свой путь Леван Ломидзе выбрал, когда ему было 11 лет. На концерте Би Би Кинга в Тбилисской филармонии он поймал медиатор, который артист бросил в зал. И с тех пор не расставался с музыкой.

Леван Ломидзе давно заслужил славу крупнейшего российского блюзмена и место в десятке лучших гитаристов. Вместе с группой Blues Cousins с 2002 года провел более 100 блюзовых концертов по США. В 2000-м гитарист был награжден призом зрительских симпатий на фестивале Blues sur Sein 2000 (Франция), а группа Blues Cousins названа лучшей среди 57 групп.

На юбилейном концерте Ломидзе исполнит самые яркие песни из репертуара прошлых лет и представит свою новую работу — диск «I Was Born In Georgia», куда вошли автобиографические композиции и песни о любви к музыке.

Публику на концерте ожидает приятный подарок: первые 200 человек, вошедшие в концертный зал ЦДХ получат новый диск Левана Ломидзе.

На этом сюрпризы не закончатся. Вместе с Леваном Ломидзе на сцену ЦДХ поднимутся корифеи отечественного джаза, блюза и рока: Константин Никольский, Сергей Манукян и многие другие.

Звездный состав участников обещает незабываемое шоу, полное энергии и драйва.

Фестиваль «АРТ-атмосфера» объединяет отечественных музыкантов самых разных направлений: джаз, рок, блюз. Самое главное здесь — это проверенная музыка: проверенная временем и зрительской любовью. Помимо концерта Левана Ломидзе в 2018 году в рамках музыкального фестиваля пройдут концерты Андрея Макаревича, Константина Никольского, Олега Киреева.

Расписание Фестиваля АРТ-атмосфера 2018 года на сцене ЦДХ:

16 февраля — Концерт Левана Ломидзе «Юбилей группы Blues Cousins - 25 лет!»

3 марта — Концерт Константина Никольского

23 марта — Юбилейный концерт российского джазового саксофониста, народного артиста Олега Киреева

13 апреля — Концерт Андрея Макаревича и YO5



Дополнительная информация, аккредитация, фото и аудиоматериалы:

PR-директор концерта — Светлана Астрецова 8-903-971-93-73, astretsizm@gmail.com

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