Не все принимают содержание этого закона безропотно, ведь в нем речь идет об оккупированных ДНР, ЛНР называют, России - оккупанте, российской агрессии. Реинтеграция подразумевает отчасти силовой вариант и усиление давления на РФ.

Такая терминология настораживает. Как спикер СФ РФ Матвиенко выразила обеспокоенность возможным бесконтрольным и неэтичным использованием этого закона для употребления оружия. Этот закон по мнению Валентины Матвиенко сводит на нет минские соглашения.

Верховная Рада Украины все-таки отклонила поправку к документу о прекращении дипломатических отношениях с Россией.

280 представителей парламента Украины высказались "за" во время голосования, необходимое минимальное количество голосов было 226.

дата публикации: 19.01.2018

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